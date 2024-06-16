Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı yorumu: Bizde çatlama olmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı namazının ardından Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, Cumhur İttifakı hakkında yapılan yorumlara "Bizde çatlama olmaz biz kerpiç değil kayayız" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Bahçeli Cumhur İttifakı hakkında yapılan yorumlar için "Yalan ve fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bizde çatlama olmaz biz kerpiç değil kayayız" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEKTİR"

Bahçeli açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Türk siyasetinde kargaşa, kavga çıkarmak isteyenler yalan ve fitne üzerinde görüş beyan ediyorlar. Bu da toplumu rahatsız ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır. Bütün seçimler geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve mahalli idareler seçimi tamamlanmıştır. 2028'e kadar Cumhur İttifakı'nın önünde 4 yıl bulunmaktadır.MHP, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri yakınen takip etmektedir.

Yapısal reformların yapılacağı, demokratik açılımın daha da gelişeceği bir ortam olarak milletin huzurunda bulunurken, herhangi bir sebeple hükümet çatlayacak gibi milleti karamsarlığa iten... Ümitliyiz, güvenliyiz, Cumhur İttifakı devam edecektir.

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"BİZDE ÇATLAMA OLMAZ KAYA GİBİYİZ"

Bizde çatlama olmaz biz kaya gibiyiz. Siyasiler kaynaşmada, anlaşmada, barışmada samimi olmaları gerekiyor. MHP bu anlayışta, Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Köstek değil, yardımcı olmak lazım. Temennimiz barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır, paylaşmadır. MHP üzerine düşen her türlü sorumluğu, fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. MHP'yi anlamayanlar masayı nasıl dağıttıklarını hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma dönmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin.