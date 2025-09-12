Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DHKP/C'nin kilit ismi İstanbul'da yakalandı

DHKP/C'nin kilit ismi İstanbul'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü DHKP/C'nin kilit isimlerinden U.G. İstanbul'da saklandığı evde yakalandı. Sansasyonel eylem arayışında olduğu öğrenilen U.G.'nin iki ağabeyinin 9 yıl önce Tunceli-Hozat arasındaki kırsalda hava harekatında öldürülen DHKP/C'li 11 kişi arasında yer aldığı öğrenildi.

Terör örgütü DHKP/C'nin kırsaldan metropoldeki üyelerine aktarılan mesajların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir şüpheliyi İstanbul'da takibe aldı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz pazar günü belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, sansasyonel eylem arayışında olduğu öğrenilen U.G. adlı örgüt üyesi yakalandı. DHKP/C'nin açık alan yapılanması olarak bilinen DEV-GENÇ içerisinde etkin faaliyet yürüten ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan U.G.'nin saklandığı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

DHKP/C'nin kilit ismi İstanbul'da yakalandı - 1. Resim

TUTUKLANDI

DEV-GENÇ'in alan yapılanmasında faaliyet göstermekle suçlanan ve eylem talimatı aldığı öğrenilen U.G., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan terör örgütü üyesi, 10 Ağustos'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHKP/C'nin kilit ismi İstanbul'da yakalandı - 2. Resim

2 AĞABEYİ TUNCELİ'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Tutuklanan U.G.'nin aile boyu örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı. "Haydar" kod adlı C.G. ile M.G. adlı 2 ağabeyinin, 7 Kasım 2016 tarihinde Tunceli kırsalındaki bir hava harekatında Çet Deresi mevkiindeki sığınakta öldürülen DHKP/C'li 11 kişi arasında yer aldığı anlaşıldı. Şüphelinin ablası B.G. de DHKP/C içindeki kilit isimlerden biri olarak dikkat çekerken, o da sözde üst düzey örgüt sorumlusu olarak İstanbul Küçükarmutlu'da yakalanıp tutuklandığı aktarıldı. Öte yandan B.G.'nin birçok eylemin talimatını vermekle suçlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? 12 Eylül hava durumu tahmini
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muhittin Böcek'i yakan itiraf! 'Kent Lokantası' detayı şoke etti - GündemCHP'li Muhittin Böcek'i yakan itiraf!Özgür Özel'i çıldırtacak plan! Kılıçdaroğlu için yatak serilecek iddiası - GündemÖzel'i çıldırtacak Kılıçdaroğlu planı!Meteoroloji'den haritalı üç günlük uyarı! Sağanak beklenen iller belli oldu - GündemMeteoroloji'den il il sağanak uyarısı16 yaşında, 3 günde şehri birbirine kattı! Kebabını beklerken karşısında özel harekatı buldu - GündemKebabını beklerken karşısında özel harekatı bulduDEAŞ'a ağır darbe! 161 terör örgütü üyesi yakalandı - GündemDEAŞ'a ağır darbe! 161 terör örgütü üyesi yakalandıMHP lideri Bahçeli'den sosyal medya çıkışı: Bana kalsa yarım saat içinde kapatırım - Gündem"Bana kalsa yarım saat içinde kapatırım"
Sonraki Haber Yükleniyor...