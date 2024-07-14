Dilan Polat'ın ardından bir mektup da eşi Engin Polat'tan

Kara para akladıkları iddiasıyla çok sayıda suçtan yargılanan Dilan Polat-Engin Polat çiftinden, gün içerisinde kamuoyunu sarsan peş peşe mektuplar geldi. Dilan Polat kayınvalidesine yazdığı mektubu yayımlayarak, "hakkımı helal etmiyorum" derken, eşi Engin Polat, "Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır. Özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve dağ fare doğurmuştur" ifadelerine yer verdi.

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve çok sayıda suçtan yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tan gün içerisinde peş peşe gelen tepkiler gündeme bomba gibi düştü.

Dilan Polat'ın gün içerisinde ortaya çıkan kayınvalidesine gönderdiği mektup sosyal medyada derin yankı uyandırırken, bu kez de eşi Engin Polat avukatı aracılığıyla kamuoyuna açıklamada bulundu.

DİLAN POLAT'IN O MEKTUBU!

8 aydır cezaevinde olan Dilan Polat, yazdığı mektupta başına gelenlerden acıyla bahsederek, "Çocuklarımdan ayrı ölüyorum. Haksız ve suçsuz yere burada bizi ayırdınız. Aileye örgüt dediniz. Aile şirketini örgüt yaptınız" sözleriyle tepki gösterdi.

Başına gelenlerin müsebbiplerine hakkını helal etmediğini belirten Polat, "Bir anneye bu kadar zulüm edilmez, edilmemeliydi. Tüm raporlar mevcut. Savcı tahliye talep etti ama haksız yere hala çocuklarımdan ayrıyım" ifadeleriyle mektubunu noktaladı.

ENGİN POLAT SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Engin Polat, eşinin ardından kamuoyuna avukatı aracılığıyla bir açık mektup yayımladı. Mektupta eşinin dayanacak gücü kalmadığını vurgulayan Polat şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır. Özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve dağ fare doğurmuştur"