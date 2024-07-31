Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert tepki! Beyrut saldırısı ve Haniye'ye yapılan suikast hakkında önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistin ve Beyrut'a yaptığı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Netanyahu'u suçlayan Bakan Fidan, "Filistin meselesi İslam dünyasında çok özel bir yeri olan konu" dedi. Haniye'ye İran'da yapılan suikastın ne anlama geldiğini anlatan Bakan Fidan, " 'Şehitlik nasıl yakışırdı' dediğim bir insandı." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanal7 ve ÜLKE TV ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin ve Beyrut'taki saldırılarına tepki gösteren Bakan Fidan, Netanyahu'nun ateşkesi kendi siyasi kariyeri için kabul etmediğini söyledi.

İran'da yaptığı temaslar hakkında konuşan Bakan Hakan Fidan, "Dün Tahran'a Cumhurbaşkanımızı temsilen İran Cumhurbaşkanının göreve başlama törenine gittim. Haniye ile öğleden sonra saat 16.00 gibi yemin töreninde karşılaştık. Yemin töreninden sonra benim görüşmelerim oldu, bazı İranlı yetkililerle. Son görüşmemden çıkarken o da oraya giriyordu. O esnada tekrar karşılaştık." dedi.

Haniye hakkındaki düşüncelerini paylaşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye'ye geldim. Saat 5.15'te bir haber aldım arkadaşlarımdan, vefat haberini ilettiler. İnsan olarak çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir kardeşimizdi. Dün de aslında Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu, "Şehitlik nasıl yakışırdı" dediğim bir insandı. Kendisini bir davaya adamış ve şehadetin en büyük mertebe olduğunu bilen bir insanın hedefine ulaşmış olduğunu görmek mutluluk veriyor açıkçası. Geriye kalan bizler için üzücü bir durum tabi, karışık duygular. Haniye, 60'a yakın yakınını kaybetmesine rağmen hiçbir zaman duruşunu kaybetmedi. Metaneti çok sağlamdı." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından derlenenler;

Yakın geçmişe gidecek olursak Haniye, 2006'da bir dönem başbakan da oldu. O dönem görüşmelerimiz başladı. O dönem hareketin başkanı Halid Meşal'di. İsmail Haniye göreve geldikten sonra onunla çalışmaya başladık. Tüm görevlerinde çok fazla temasımız oldu. Haniye, taşıdığı emanetin fevkalade farkında olan bir insandı. Hiçbir şekilde bir dünya menfaati içinde değildi. Çok ender rastladığım insanlardan biriydi. Çalışmaya gelince kendisi liderlik özellikleri itibariyle konulara odaklanabilen insandı. Çok çetrefilli konular üzerine günlerce, haftalarca tartışmalarımız oldu. Hiçbir zaman odağını kaybetmeyen bir insandı. Her zaman Filistin için fedakarlık yapmaya hazır bir insandı. Şahsiyet olarak büyük bir örnekti. Hiçbir zaman karamsarlığa düşmedi, umudu koruyan, dirayetli bir insandı. İsmail Haniye, kendisine baktığınız zaman Allah'ı hatırladığınız bir insandı.

"NETANYAHU ATEŞKESİ SİYASİ AJANDASI İÇİN KABUL ETMEDİ"

Biz olay başladığından itibaren soğukkanlı bir şekilde, olayın nereye gideceğini gördük. Uyarılarımızı ona göre yaptık. Bunun çok ciddi bir sonuca ulaşacağını baştan beri söyledik. Diplomatik yöntemlerin kullanılması gerektiğini ilettik. İki devletli çözüm önerilerinde bulunduk. Kendileri için zor olan bazı maddelere barış için 'Evet' dediler. Aç ve susuz kalmış insanların içinde bulunduğu durum onları rahatsız ediyordu. Savaşmak ve şehit olmak onları yormuyordu ama sivillerin çektiği azap onları etkiliyordu. İsrail'de bu sözleri dinleyen yok, kulaklarını kapatmışlar. Uluslararası sistem ne zaman büyük bir kriz yaşar o zaman İsrail ile ilişkilerini kontrol eder. Netanyahu ateşkesi kendi siyasi ajandası için kabul etmedi.

SUİKASTIN İRAN'DA YAPILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

İsrail devleti adına atılmış sembolik bir adım. 'Hamas'ı askeri olarak destekleyen İran'a operasyon yapabiliriz' dediler. Şimdi buna yenisini eklediler. İran'ın onlara cevabı ne olur, göreceğiz. Dün 3 tane operasyon aynı anda oldu. Tahran'da, Beyrut'ta ve Irak'ta. İran için önemli olan 3 yerin vurulması, belli düğmeleri basılması anlamına gelir. Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede. İsrail toprak çalmaktan vazgeçmeyecek. Direniş gerek Lübnan tarafından olsun gerek Filistin'den olsun. Dünyaya bunu tehdit olarak lanse edecekler. Direnişi üreten Hamas ya da Hizbullah değil. İsrail yayılmacılığı devam ettiği sürece bir direniş olacak.

"İSRAİL BU AHLAKSIZLIĞI YAPIYOR"

İsrail kendisine verilen sınırlarda kalmayı istediği zaman problem kalmaz. Başkasının devlet olmasına da izin vermiyor. Filistin meselesi İslam dünyasında çok özel bir yeri olan konu. İnsanların inanışıyla ilgili bir konudur. Görmedikleri ve anlamak istemedikleri konu. İsrail bu hırsızlığı, bu ahlaksızlığı bölgede yapıyor. İnsanlar kendi topraklarını korumaya çalışıyorlar, bu İsrail düşmanlığı değil. Hamas '1967 sınırları içerisinde bir Filistin'i istiyoruz' diyor. Ülkenin geleceğini kendi siyasi kariyeri için, ülkeyi ipotek altına alan birine tepki gösteriyorlar. ABD'den aldığı destek Netanyahu'yu cesaretlendiriyor. Neyi alkışladığını bilmeyen bir yığın insan Netanyahu'yu alkışladı.

MAHMUD ABBAS'IN TÜRKİYE'YE GELMESİ

Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu çok istisnai bir yerdir. Meclisimiz Gazi Meclis'tir. Bu Gazi Meclis, kendi çatısı altında önemli gördüğü konukları gündeme taşır. Filistin'in Devlet Başkanı olan Mahmud Abbas'ı davet ederek, Meclisimiz önemli bir adım atmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu inisiyatifi çok önemlidir.