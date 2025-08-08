Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan-Ermenistan barışı açıklaması!
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray’a geldi.
İki lider de Trump tarafından kapıda karşılandı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı.
Trump, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin de bulunduğu imza masasından açıklamalarda bulundu.
Trump, Aliyev ve Paşinyan'a "İkinizin arasında harika bir ilişki olacak. Eğer olmazsa beni ara, ben düzelteyim" sözleri ile hitap etti.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Vaşington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz.
Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD Yönetimi'nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz.
Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz.