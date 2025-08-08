Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan-Ermenistan barışı açıklaması!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray’a geldi.

İki lider de Trump tarafından kapıda karşılandı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını açıkladı.

Trump, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin de bulunduğu imza masasından açıklamalarda bulundu.

Trump, Aliyev ve Paşinyan'a "İkinizin arasında harika bir ilişki olacak. Eğer olmazsa beni ara, ben düzelteyim" sözleri ile hitap etti.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde: