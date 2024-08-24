Diyarbakır 3 gündür kayıp kızı arıyor! Narin Güran'dan haber yok

Diyarbakır Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde oturan 8 yaşındaki Narin Güran, çarşamba günü Kur’ân kursuna gitmek için evden çıktı, bir daha geri dönmedi.

Jandarma helikopterden termal kamerayla, dalgıçlar sulama kanalında, diğer ekipler de köyün çevresinde çalışma yürütürken şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi.

TERLİK BULUNDU

Evladından güzel bir haber bekleyen gözü yaşlı anne Yüksel Güran “Ciğerim parça parça, perişanız. Köyün girişinde terlik bulundu ama ona ait değil. Narin’im evin tek kızıydı. Engelli bir kızıma 7 yıl boyunca baktım, sonra vefat etti. Gören, duyan varsa bize bildirsin” dedi.

Baba Arif Güran “Kızımın camide ilk dersiydi. Kim kaçırdıysa geri getirsin” diyerek, çağrıda bulundu. Aileyi ziyaret eden Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise “Dağ taş demeden bu çevrede aranmadık yer kalmadı. Usanmadan devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

Arama çalışmalarına Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), AFAD, jandarma, Kulp Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarmanın “Yel” adlı iz takip köpeği de eşlik ediyor.