Diyarbakır'da çocuk sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi, 4 araç hasar aldı

Diyarbakır’da cip kullanan çocuk sürücü, 4 otomobile çarptıktan sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi’nde yaşandı. Plakası henüz belirlenemeyen cipi kullanan çocuk, park halindeki 4 otomobile çarpıp sürükledi.

ŞOFÖRLER DEĞİŞTİ, ÇOCUK SÜRÜCÜLER KAYIPLARA KARIŞTI

O anlar sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, cipin bir otomobile çarptıktan sonra diğer otomobilleri sürüklediği, daha sonra çocuk sürücülerin yer değiştirip kaza yerinden uzaklaştığı görüldü.

KALABALIĞI GÖRÜNCE FARK ETTİ

Hasar alan araçlardan birinin sahibi olan Yılmaz Akçakaya, saat 15.00 gibi okuldan geldiğini, aracının park edip eve geçtiğini söyledi.

Yarım saat sonra balkona çıktığını ve kalabalığı fark ettiğini söyleyen Akçakaya, “Araçlar birbirine yakındı, inip bakayım dedim. Geldim, araçları bu halde gördüm. Söylenenlere göre gelen bir araç en öndekine çarpıp diğerlerine de zincirleme bir şekilde olmuş. 4 araçta hasar var. Şahıs kaçmış, kimin çarptığı bilinmiyor” dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.