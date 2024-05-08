Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır merkezli 8 ilde dev operasyon! Umut Öken’in adamları gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 8 ilde dev operasyon! Umut Öken’in adamları gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen “MAHZEN-39” operasyonlarında Umut Öken’in suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucu 33 kişinin yakalandığını duyurdu.

 Güvenlik güçlerimizin suç örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yurt genelinde yapılan operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak 8 ilde düzenlenen “MAHZEN-39” operasyonları düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Umut Öken’in suç örgütünün yok edildiğini açıkladı. 

 İŞ HANINI KENDİLERİNE ÜS YAPTILAR

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır merkezli olmak üzere Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş’ta “Mahzen-39” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları, Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları, zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları, küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikayetlerinden vazgeçirdikleri, Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları, aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları, sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 8 ilde dev operasyon! Umut Öken’in adamları gözaltına alındı - 1. Resim

OPERASYON SONUCU ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu 33 şüpheli yakalanırken, 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AstraZeneca, Covid aşısını geri çekme kararı aldı!Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı  
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çalışanlar belgesiz, tesis amiri alkollü çıktı! Teleferik faciasında iddianame hazır… - GündemTeleferik görevlisi sarhoş çıktıTürkiye ile Kuveyt arasında 6 önemli iş birliği! 5 milyar $’lık ticaret için anlaşmalar imzalandı - Gündem5 milyar $’lık ticaret için anlaşmalar imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti, nefret suçlarına karşı yeni adımlar atılacak - GündemCHP'li belediyelerin adımı harekete geçirdiErdoğan MHP ile ilişkisini bozmaz - Gündem'Böyle bir şey MHP ile arasını bozar'Bahçeli: Yumuşamanın hâkim olması dileğimizdir, siyaset kavga değil düğüm çözme sahasıdır - GündemSiyaset kavga değil düğüm çözme sahasıdırYargıda usta - çırak dönemi! Hâkim ve savcı yardımcıları görevde - GündemYargıda usta - çırak dönemi!
Sonraki Haber Yükleniyor...