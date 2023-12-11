Diyarbakır'da meydan muharebesi! İki mahalle birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

11 Aralık 2023 19:01 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 19:01

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde âdeta meydan muharebesi yaşandı. Aralarından arazi anlaşmazlığı bulunan kırsal Alatosun ve Daksu mahalle sakinleri yolda karşılaşınca birbirine girdi.

TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ KATLİAMI ENGELLEDİ

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı farklı hastanelere sevk edildi. Polis, bir aracın bagajında pompalı tüfek ile tabanca ele geçirdi. Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

BU KAVGA İLK DEĞİL...

Bu arada, yaklaşık iki ay önce de komşu iki mahalleli arasında yine arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktığı belirtildi.