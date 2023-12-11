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    Diyarbakır'da meydan muharebesi! İki mahalle birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Diyarbakır&#039;da meydan muharebesi! İki mahalle birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
    Diyarbakır, Kavga

    Diyarbakır Bağlar'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Alatosun ve Daksu mahalle sakinleri, birbirlerini görünce sakin kalamadı! Taraflar, cadde ortasında ölümüne kavga etti. Olayda 12 kişi hastanelik, 4 kişi de karakolluk oldu. Bu yaşanılanlar ilk de değil...

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde âdeta meydan muharebesi yaşandı. Aralarından arazi anlaşmazlığı bulunan kırsal Alatosun ve Daksu mahalle sakinleri yolda karşılaşınca birbirine girdi.

    Diyarbakır'da meydan muharebesi! İki mahalle birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

    TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU

    Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

    Diyarbakır'da meydan muharebesi! İki mahalle birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

    POLİSİN MÜDAHALESİ KATLİAMI ENGELLEDİ

    Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı farklı hastanelere sevk edildi. Polis, bir aracın bagajında pompalı tüfek ile tabanca ele geçirdi. Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

    Diyarbakır'da meydan muharebesi! İki mahalle birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

    BU KAVGA İLK DEĞİL...

    Bu arada, yaklaşık iki ay önce de komşu iki mahalleli arasında yine arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktığı belirtildi.

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