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    Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı! Karakol çıkışı kan döküldü...1 ölü, 2 yaralı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Şanlıurfa&#039;da arazi anlaşmazlığı! Karakol çıkışı kan döküldü...1 ölü, 2 yaralı
    Kavga, Cinayet, Şanlıurfa, Haber

    Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı husumeti bulunuyordu. Ailenin kavga etmesi sebebiyle gittikleri karakol çıkışı ikinci kavga yaşandı. Dışarıda gerçekleşen ikinci kavgada silah ve bıçaklarla yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

    Şanlıurfa’da kavga sonrası birbirlerini şikayet etmek için gittikleri karakolun önünde karşılaşan taraflar arasında çıkan ikinci kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

    ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI HUSUMETİ BULUNUYORDU

    Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile sabah saatlerinde karşılaştıkları Atakent Mahallesi'nde kavga etti. Birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola giden taraflar, ifade verdikten sonra dışarı çıktı.

    YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

    İki grup arasında karakoldan çıktıktan sonra yine kavga çıktı. Dışarıda bekleyen tarafların yakınlarının da karışması ile büyüyen olayda 3 kişi silah ve bıçakla yaralandı. Polisin müdahale ederek sonlandırdığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralılardan Haşmet Sarı (39) hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi. Sarı'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı! Karakol çıkışı kan döküldü...1 ölü, 2 yaralı

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