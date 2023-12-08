'Gezmeye gidelim' diye çağırdıkları arkadaşlarını öldüresiye döven 5 kız gözaltına alındı

8 Aralık 2023 15:37 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:07

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çocuklar ve gençler arasındaki akran zorbalığı bitmiyor.Beylikdüzü’nde bir kız grubu, arkadaşlarını “gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardı. Genç kızlar bir restoran tuvaletinde arkadaşları olan genç kızı, darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. AVM tuvaletinde arkadaşını darp eden 5 kız öğrenci polis ekiplerince yakalandı.

"ANNEM HAKKINDA NASIL KONUŞURSUN?"

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. 4 genç kız dışarıda bir restorana gitti. Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı.

2 kız, A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Polis ekipleri, konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde olayı gerçekleştiren ve öğrenci olduğu tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "kişi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp" suçlarından adli işlem başlatılan yaşı küçük şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.