Oktay Derelioğlu ve eşinin Kadıköy’de karıştığı kavgada yeni görüntü: Milli futbolcunun darp iddiası boşa çıktı

8 Aralık 2023 09:13 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 09:41

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün Türkiye’nin konuştuğu eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu’nun İstanbul’un Kadıköy ilçesinde karıştığı kavgada yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Yeni görüntülere bakıldığında olay aslında hiç de Derelioğlu’nun anlattığı gibi değil…

Derelioğlu, kavga sonrası yaptığı açıklamada durup dururken darp edildiğini iddia etmişti. Dün basına yansıyan görüntüler, uzak açıdan kaydedilmiş ve çözünürlüğü düşük olan güvenlik kamerası kaydı olduğu için olay net bir şekilde anlaşılmıyordu.

Ancak yeni görüntülerde Derelioğlu'nun net bir şekilde trafik kurallarını ihlal ettiği ve ilk saldıran taraf olduğu görülüyor.

DERELİOĞLU, ZEKAİ K’NİN ARACINI SIKIŞTIRIYOR

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde eski milli futbolcunun tek şeride düşen yolda aracıyla Zekai K.'nin aracını net bir şekilde sıkıştırdığı görülüyor.

Yolun kenarında kardeşi Zekai K.'yi bekleyen Nurettin K., kardeşinin aracını sıkıştırdığını ve durdurduğunu gören Oktay Derelioğlu'na tepki göstermek için aracın yanına geliyor.

İLK TEKME VE YUMRUK DERELİOĞLU’NDAN

Üstelik Derelioğlu, aracından inerek Nurettin K.'ye ilk tekme ve yumruğu atan taraf oluyor.

Daha sonra sıkıştığı için ileri aldığı aracından inen Zekai K. de olaya dahil oluyor.

Milli futbolcunun eşi Başak Derelioğlu da araçtan inerek kardeşlere saldırıyor.

Başak Derelioğlu, arkadan çektiği Nurettin K.'yi yere yatırıp sürüklerken yaşanan kavga esnasında Oktay Derelioğlu ve Zekai K. yere düşüyor.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANMIŞTI

Dün basına yansıyan görüntülerin ardından Derelioğlu çifti hakkında ‘kastan yaralama’ suçundan adli işlem başlatılmıştı.

Aynı suçlamadan adliyeye sevk edilen Zekai K. ve Nurettin K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

DERELİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Yaşanan kavgada kolu çıkan Derelioğlu, hastaneye kaldırılmıştı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Derelioğlu, karşı tarafı suçlamıştı.

"DURUP DURURKEN SALDIRIYA UĞRADIK"

Derelioğlu, “Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun, o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve ben de vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil 'geç' dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş, benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimi mi savunayım derken arbede yaşandı” şeklinde konuştu.

"BEYİN KANAMASINDAN ÖLEBİLİRDİK"

Derelioğlu “Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik, beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiçbir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar” dedi.



