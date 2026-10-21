İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı hedef alan iddialara cevap veren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, paylaşımların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığını açıkladı. Söz konusu mutabakatın uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkelerine tam uygun şekilde yürürlüğe girdiği vurgulanırken, Türkiye'yi hedef alan odakların kendi ihlallerini örtbas etmeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, Doğu Akdeniz'deki bu asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı hedef alan paylaşımlara ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırdığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bu tür iddiaların "kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyon" olduğu vurgulandı.

"ULUSLARARASI HUKUKA TAMAMEN UYGUN"

Söz konusu mutabakatın iki ülkenin yasal hakları çerçevesinde hayata geçirildiği hatırlatılan metinde, anlaşmanın hukuki zeminine dikkat çekildi. Açıklamada, "İki egemen devletin meşru haklarını korumak amacıyla imzaladığı bu anlaşma; taraf ülkelerin onay süreçlerinden geçmiş, uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkelerine tamamen uygun şekilde yürürlüğe girmiştir." ifadelerine yer verilerek anlaşmanın meşruiyetinin altı çizildi.

DMM'den İsrail Dışişleri'ne sert tepki: Kendi ihlallerini örtbas etme çabası

KENDİ İHLALLERİNİ ÖRTBAS ETME ÇABASI

Doğu Akdeniz'i bir çatışma alanına çevirmek isteyen ve taraf olmadığı bölgelerde hukuksuz girişimlerde bulunan odaklara da sert tepki gösterildi. Türkiye'yi hedef alanların aslında kendi yasa dışı eylemlerini gizlemeye çalıştığı belirtilirken, Merkezin açıklamasında, "Türkiye, her zaman ve her yerde olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de barıştan, istikrardan ve hakkaniyetten yana olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İTİBAR ETMEYİN ÇAĞRISI

Açıklamanın son bölümünde ise kamuoyuna asılsız manipülasyonlara karşı dikkatli olunması yönünde kritik bir çağrı yapıldı. Bölgedeki normları ve hukuku ayaklar altına alan kesimlerin ürettiği sahte gündemlerin dikkate alınmaması gerektiği belirtilerek, "Egemen devletlerin meşru anlaşmalarını hedef alan asılsız iddialarına itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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