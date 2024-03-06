Dolandırıcılara 203 bin TL para gönderen kadın: Beni bir saat hipnoz ettiler

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 67 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Çalış oldu. ‘Beni hipnoz ettiler’ diyen yaşlı kadın polisin sayesinde parasını kurtardığını söyledi.

Kendisini telefonda Cumhuriyet savcısı özel kalemi olarak tanıtan şüpheli, yaşlı kadını 'Aile bireylerinin ismi terör örgütü üyeliği soruşturmasında geçiyor' yalanı ile kandırdı. Yaşar Çalış'ta hesap numarası vererek para yatırmasını istedi. Dolandırıcının oyununa gelen kadın, 203 bin TL’yi verilen hesaba yatırdı. Olaya müdahale eden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çalış'ın

"BENİ BİR SAAT HİPNOZ ETTİLER"

Evindeki altınları kuyumcuda bozdurduktan sonra topladığı parayı dolandırıcının hesabına yatırdığını dile getiren Çalış, "203 bin lira para dolandırıldım. İBAN'larına parayı attım bir saat beni hipnoz ettiler. Eşimin savcılıkta ifade verdiğini, kimliğinin teröristlerin eline geçtiğini, çocuklarımın adına, benim adıma, eşimin adına kimlik kartı söyledi. ‘Bir miktar para var ama kasanın anahtarı bende değil’ dedim. Eşimle görüştürür gibi yaptılar, ben de o istikamette taksiyle kuyumcuya gittim. Birinci kuyumcu beni uyardı. Ama telefonu kapatmadığım için onlara da bağlı olduğum için aklımda da şüphe vardı altının bir miktarını bozdurdum" diye konuştu.

“’PARA AZ’ DEDİLER YİNE GÖNDERDİM”

Polis ekipleri sayesinde parasını dolandırıcılardan kurtardığını anlatan Çalış, "Paranın az olduğunu söylediler. Oradan da ikinci kuyumcuya geçtim. Oradan bana ‘Muhammed Yalçıntaş’ diye isim ve İBAN verdiler. İBAN’a o parayı gönderdim. Kırıkkale’nin kuvvetli emniyeti işleri güçleri rast gelsin. Onların sayesinde paralarıma bloke koyuldu. Param da döndü, onların başarısıyla da emekli öğretmen olarak gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

“TANIDIK KUYUMCUYA GİTME” DİYE UYARMIŞ!

Tanıdık kuyumcuya gitmemesini ısrarla söylediklerini belirten Çalış, "'Polisim, savcıyım' diye şu İBAN'a para yatır, tanıdık kuyumcuya gitmememi ısrarla söylüyorlar. Bu hataya düşmemelerini tavsiye ediyorum. Emniyet adına çok gurur duydum. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Bütün paramda gidebilirdi. Kırıkkale emniyetini de özellikle kutluyorum" dedi.