Dolandırıcıların yeni hedefi kredi çekemeyen vatandaşlar oldu

Kırşehir'de bankalardan kredi çekemeyen ve nakde ihtiyacı olan vatandaşları hedef alan dolandırıcılar milyonlarca liralık vurguna imza attı. Dolandırıcılar 5 aylık takip sonucu yakalanırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, tapu evrakları, alacakların yazılı olduğu ajandalar, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Kredi çekemeyen vatandaşlar dolandırıcıların radarına girdi. Kırşehir'de baskı, cebir ve şiddet yoluyla maddi zorluklar içerisinde bulunan vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturarak oto galerici görünümü altında tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince 5 aydır takip edilen şüphelilerin; paraya ihtiyacı olan, kara listeye giren, bankalardan kredi çekemeyen ve nakde sıkışan vatandaşlara araç satışı adı altında veya sahip oldukları firmalar üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları, mağdurların gayrimenkullerini üzerlerine alarak gayrimenkul satışı gibi gösterdikleri ve bu yolla kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, mağdurların iş yerlerine çökme suretiyle el koydukları tespit edildi.

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ADRESLERDE YOK YOK!

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, tapu evrakları, alacakların yazılı olduğu ajandalar, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilik suçunu işlediği tespit edilen Ö.K., İ.Ç., B.K. ve Ö.K., işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.