Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat! Tatile gitmek isterken 17 bin lirasından oldu

Hatay'da yaşayan Ahmet Demir, tatil için araba kiralamak istedi ancak dolandırıcıların hedefi oldu. Plakasız araç oyunuyla tuzağa düşen ve 17 bin lirasını kaptıran Demir, 'benim düştüğüm hataya düşmeyin' diyerek uyarılarda bulundu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan depremzede Ahmet Demir, ailesiyle yapacağı tatil için araba kiralamak istedi. İnternet sitelerinde arama yapan Demir'in karşısına 'Mon Car' adında araba kiralama firması çıktı.

YENİ TAKTİKLE TUZAĞA DÜŞTÜ

Araba kiralamak için firmayı arayan Demir'den 7 gün için araç kiralama bedeli olarak 4 bin 250 TL ve 4 bin TL kaparo istedi. Teklifi kabul eden Demir, firmanın hesabına 8 bin 250 TL gönderdi. Parayı firmaya gönderen depremzede Demir'in hesabından 8 bin 400 TL de kasko yapma bahanesiyle çekildi. Toplam kaybı 17 bin TL olan depremzede Demir, aracı incelediğinde plakanın olmadığını görünce dolandırıldığını anladı.

Dolandırıcıların yeni taktiğiyle tuzağa düşen Demir, kendisinin düştüğü hataya başkasının düşmemesi için uyarılarda bulundu.

"SUÇLULARIN ADALETE TESLİM OLMALARINI İSTİYORUM"

Araba kiralamak isterken 17 bin TL'sini dolandırıcılara kaptıran depremzede Ahmet Demir, "Araba kiralamak istedim, internette bir siteye girdim. Şirketi aradım, 'yeriniz nerede' dedim. 'Yerimiz Hatay Havalimanında' dedi. Ben de '7 gün araç kiralamak istiyorum' dedim. 7 gün için 4 bin 250 TL ve 4 bin TL de kapora istediler. Ben hemen hesaplarına 8 bin 250 TL attım. Sonra biri beni aradı. Bana arabaya kasko yapacaklarını ve onun da ücreti olduğunu söyledi. Kartı verdim. Karttan 8 bin 400 TL çekmeye çalıştılar ve sonunda parayı aldılar. Toplam 17 bin TL kaybım var" dedi.

"Ben dolandırıcılardan zarar gördüm, diğer insanların bu duruma düşmemesini istiyorum" diyen Demir, "Ben mağdur oldum. Başka insanlar da mağdur olmasın. Bu suçluların adalete teslim olmalarını istiyorum. Parayı gönderdikten sonra araçta plakanın olmadığını fark ettik. Araçta plaka olamadığını gördüğümüzde dolandırıldığımızı anladık. Dolandırıcıların yeni taktiği araçların plakasız göstererek dolandırıyorlar. Başka numaralardan aradığımızda ulaşabiliyoruz ama numaraya göre açıyorlar. Bizde aradık ama açmadılar. Ellerinde kimin aradığını gösteren bir program olduğu için ona göre açıyorlar. İnsanları bu yöntemle düşürüyorlar" ifadelerini kullandı.