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Dolandırıcılıkta yeni seviye! Bir devre mülk odasını 52 bin kişiye satmışlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dolandırıcılıkta yeni seviye! Bir devre mülk odasını 52 bin kişiye satmışlar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da aynı devre mülkün binlerce kişiye satıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin bir odayı binlerce kişiye sattığı belirlendi.

Yalova’da aynı devre mülkün binlerce kişiye satıldığı iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca iki sene önce soruşturma başlatıldı.

Polis devre mülk şebekesini geçen ay Yalova dâhil 7 ilde düzenlenen iki ayrı operasyonla çökertti. Aralarında çete elebaşı Orhan K’nın da bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin bir odayı binlerce kişiye sattığı, mağdurların kullanmadıkları devre mülkler için aidat ödemeye zorlandığı, kabul etmeyenler hakkında da icra takibi başlattıkları tespit edildi.

"Bir oda 52 bin kişiye satılır mı?"

Mağdurlardan yaklaşık 1.500’ünün avukatlığını üstlenen Ferhat Satan “Şebeke 87 odadan ibaret devre mülkün satışını yapıyor. Her bir odayı 521 kişiye ayrı ayrı satılacak hâle getirerek toplamda 45 binin üzerinde insana ulaşmışlar. Bir oda 52 bin kişiye satılır mı? Bir kişiye 1.000 yılda bir sıra geliyor” dedi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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