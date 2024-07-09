'Evde ek iş' vaadiyle dolandırdılar! 10 kişi tutuklandı

8 CEP TELEFONU, 15 BANKA KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 'evde sabun paketleme işi yaparak ek gelir elde etme vaadiyle' dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu ile 15 banka kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.