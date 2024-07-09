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'Evde ek iş' vaadiyle dolandırdılar! 10 kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Elazığ, Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ merkezli 4 ilde 'evde ek iş' ilanları ile dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında Elazığ, Mersin, Adana ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 CEP TELEFONU, 15 BANKA KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 'evde sabun paketleme işi yaparak ek gelir elde etme vaadiyle' dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu ile 15 banka kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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