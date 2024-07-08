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Muğla'da evini ateşe verip kendini kuyuya atan adam tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum, Muğla, Tutuklama, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da yaşayan 40 yaşındaki F.A. I., evini ateşe verdikten sonra kendini de 25 metrelik kuyuya atmıştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I., tedavisinin ardından tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya atan F.A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın evinde ekili halde uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkileri bulundu.

Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak'ta yaşamını sürdüren ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. (40) adlı kişi, iddiaya göre önceki gün akşamüstü saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı.

Muğla'da evini ateşe verip kendini kuyuya atan adam tutuklandı - 1. Resim

YARALI ADAMI KUYUDAN JANDARMA ÇIKARTTI 

Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. F.A.I. ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Kuyudaki F.A.I., itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şahsın evinin içerisinde yapılan aramada ekili halde birkaç kök yanmış halde kenevir bulundu.

Muğla'da evini ateşe verip kendini kuyuya atan adam tutuklandı - 2. Resim

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

F.A.I., hastanede tamamlanan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Muğla'da evini ateşe verip kendini kuyuya atan adam tutuklandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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