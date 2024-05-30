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Dolu yağışı ekili arazileri beyaza bürüdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizli, Dolu Yağışı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de birden bastıran dolu yağışı Acıpayam ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Başta karpuz olmak üzere sebze ekili alanlarda büyük maddi hasara yol açtı.

Denizli’de dün öğleden sonra Çameli ilçe merkezi ve bazı mahallerinde görülen şiddetli dolu yağışı, akşam saatlerinde ise Acıpayam ilçesinde etkili oldu.

Dolu yağışı ekili arazileri beyaza bürüdü - 1. Resim

Bölgenin kavun karpuz üretim merkezi olarak bilinen Akalan Mahallesi’nde daha çok hasara yol açan şiddetli dolu yağışı, yaklaşık yarım saat devam edince her taraf sanki kar yağmışçasına beyaz örtüyle kaplandı.

Dolu yağışı ekili arazileri beyaza bürüdü - 2. Resim

Dolunun ardından etkili olan şiddetli sağanak yağış ile birlikte yer yer sel ve su baskınları yaşandı. Toprağın yüzeyinde birikintiler oluşturan dolu yağışı, başta kavuk ve karpuz olmak üzere sebze ekili tarlalarda büyük maddi kayba neden oldu.

Dolu yağışı ekili arazileri beyaza bürüdü - 3. Resim

Acıpayam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri oluşan sel ve su baskınlarına müdahale ederken, ekili alanlarda oluşan hasar nedeniyle mahalle muhtarlığıyla birlikte zarar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Dolu yağışı ekili arazileri beyaza bürüdü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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