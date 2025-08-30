Dosyayı karartmak istemişler! Leyla’yı arayan AFAD üyelerine rüşvet soruşturması

GAMZE ERDOĞAN - Yargıtay 1. Ceza Dairesi, aralarında küçük kızın amcası Yusuf Aydemir’in de bulunduğu 7 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Dava avukatı Erdoğan Tunç, sürece ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada, duruşma gününün belirlendiğini ve ilk celsenin 16 Ocak 2026’da Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini söyledi. Tunç, “Bu kayıtların dosyaya dâhil edilmesi hâlinde sanıkların ceza alması mümkün olabilir” diye konuştu.

Kayıtların kriminal incelemeye gönderildiğini kaydeden Tunç, orijinalliğinin teyit edilmesinin ardından ses karşılaştırması yapılacağını, AFAD ekiplerinin örnek ses kayıtları alınarak inceleme gerçekleştirileceğini ifade etti. Erdoğan Tunç, mahkemenin yürüttüğü sürecin dışında kendisinin de ayrı bir suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, AFAD ekipleri hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma açıldığını dile getirdi. AFAD ekipleri ile aile bireyleri arasında “yakınlık veya rüşvet” iddialarının gündeme geldiğini aktaran Tunç, “Somut bir yakınlık tespit edilmedi ancak dosyayı karartmaya yönelik girişimler olduğuna dair şüpheler var. Para verilmiş olma ihtimali araştırılıyor” dedi. Tunç, önümüzdeki iki üç ay içinde bazı AFAD üyeleri hakkında tutuklama talebi gelebileceğini söyledi.