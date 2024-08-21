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Drift atan sürücü aldığı ceza karşısında şaşkına döndü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartal’da bir sürücü cadde üzerinde drift atarak trafiği tehlikeye soktu. İstanbul Emniyeti sosyal medyada yayınlan görünler üzerine harekete geçti. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücüye 35 bin TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 18 Ağustos 2024 tarihinde Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde bir şahsın aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen M.T. isimli şahıs yakalandı.

35 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; ‘Drift atmak’ maddesinden 32 bin 233 TL, ‘Görüşü Engelleyecek Şekilde Aksesuar Kullanmak’ maddesinden bin 506 TL, ‘Sürücü Belgesini Yanında Bulundurmamak’ maddesinden bin 506 TL, ‘Saygısızca Araç Kullanmak’ maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 35 bin 935 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alınırken kullanmış olduğu araç trafikten men edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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