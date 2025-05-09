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Düğün konvoyunda yaptıkları yanına kar kalmadı! Binlerce lira ceza ödeyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nde düğün konvoyunda drift yapan otomobil sürücüsüne 46 bin 392 TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

7 Mayıs'ta Gebze'de gerçekleştirilen düğün konvoyunda bir otomobil sürücüsü drift yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü tespit etti.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Düğün konvoyunda yaptıkları yanına kar kalmadı! Binlerce lira ceza ödeyecek - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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