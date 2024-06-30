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Düğünde 'istek parça' kavgası! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düğünde &#039;istek parça&#039; kavgası! Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Melikgazi, Polis, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. Sebep ise iki taraf arasında geçen istek parça kavgası oldu. Kurşunlar havada uçuştu, hedef ise davetliler oldu. Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa dönerken olayda yaralananlar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu mahallesi Çilem Sokak üzerinde yapılan bir düğünde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında istek parça yüzünden tartışma çıktı.

Düğünde 'istek parça' kavgası! Çok sayıda kişi hastanelik oldu - 1. Resim

KALABALIĞA ATEŞ AÇTILAR

Tartışmanın büyümesiyle kalabalığa rastgele pompalı tüfekle ateş açıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmalardan yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düğünde 'istek parça' kavgası! Çok sayıda kişi hastanelik oldu - 2. Resim

ZANLILARDAN 3'Ü YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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