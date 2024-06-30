Düğünde 'istek parça' kavgası! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Haziran 2024 04:24 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 04:30 - Güncelleme:

Melikgazi, Polis, Haber

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Kayseri'de bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. Sebep ise iki taraf arasında geçen istek parça kavgası oldu. Kurşunlar havada uçuştu, hedef ise davetliler oldu. Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa dönerken olayda yaralananlar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.