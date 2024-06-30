Düğünde 'istek parça' kavgası! Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. Sebep ise iki taraf arasında geçen istek parça kavgası oldu. Kurşunlar havada uçuştu, hedef ise davetliler oldu. Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa dönerken olayda yaralananlar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu mahallesi Çilem Sokak üzerinde yapılan bir düğünde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında istek parça yüzünden tartışma çıktı.
KALABALIĞA ATEŞ AÇTILAR
Tartışmanın büyümesiyle kalabalığa rastgele pompalı tüfekle ateş açıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmalardan yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ZANLILARDAN 3'Ü YAKALANDI
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı