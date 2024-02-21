Isparta'daki dünür katliamında ceza belli oldu: 4 ölüme 4 müebbet

Isparta’da husumetli olduğu dünürünün oğullarını ve damadını öldürmekten yargılanan sanığın cezası belli oldu. 4 kişiyi öldüren Hayrettin Tekeli 4 kez müebbet hapis cezası aldı.

Kan donduran olay 10 Ağustos 2023 tarihinde Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale Köyü arazi yolunda yaşandı.

DÜNÜRÜNÜN AİLESİNİ KATLETTİ

Hayrettin Tekeli (70), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç (27) ve yine dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Hayrettin Tekeli, Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, cinayeti işlediği av tüfeğiyle teslim oldu.

"BENİ TEHDİT ETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRDÜ, PİŞMANIM"

Sanık Hayretin Tekeli hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Karar duruşması Isparta’nın Yalvaç İlçesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Hayrettin Tekeli ile maktullerin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Hayrettin Tekeli, öldürdüğü Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve dünürünün damadı olan Bedrettin Deniz ile alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olduğunu söyledi. Sanık Tekeli maktullerin kendisini tehdit ettikleri için öldürdüğünü ve olayı gerçekleştirdiği için pişman olduğunu söyledi. Tanık ifadelerinin ardından savcı mütalaasını istedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Savcı, sanığın suçunun sabit olduğunu, 4 kez 'tasarlayarak öldürme' suçunu işlediğini ve bu nedenle 4 kez müebbet hapis cezası verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Hayrettin Tekeli'ye 4 kişiyi öldürme suçundan 4 müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı.