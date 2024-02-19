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    • Haberler > Gündem > 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polisleri ezmeye çalıştı, dehşet anı kamerada

    'Dur' ihtarına uymayan sürücü polisleri ezmeye çalıştı, dehşet anı kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    OSMANİYE, Kaçak, Göçmen, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Osmaniye'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını polislerin üzerine sürdü. Uzun süren kovalamaca sonucu durdurulan araçtan kaçak göçmenler çıktı. Zanlıların kaçma girişimi güvenlik kamerasına da yansıdı.

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurmak istedi.

    POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

    Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracı polislerin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı.

    ARAÇTAN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI

    Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, sürücü ve yanındaki şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

    ZANLILAR TUTUKLANDI, KAÇAKLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edildi.

    OLAY ANI KAMERADA

    Araçtakilerin polislerden kaçmaya çalışması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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