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'Dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonetten 32 göçmen çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçıları ile çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 'Dur' ihtarına uymayan kamyonetin peşine düşen ekipler 32 göçmen buldu.

Ekipler, Pınarhisar Kavşağı yakınlarında yaptıkları uygulamada, bir kamyonete "dur" ihtarında bulundu. Araç ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Kamyonet kovalamaca sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda durduruldu.

KASADAN 32 GÖÇMEN ÇIKTI

Kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 32 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü B.E.D'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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