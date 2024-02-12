Adana'da işçilerden düşük maaş nedeniyle toplu istifa

Adana'da faaliyet yürüten SASA Polyester'te birçok işçi maaş düşüklüğü nedeniyle 1 haftadır iş bırakma eylemi yapıyordu. Maaşlarını istenilen seviyeye getirilmeyen işçiler, toplu istifa etti.

Adana'daki SASA Polyester'de birçok işçi son 1 haftadır maaşlarının düşüklüğünü gerekçe gösterip iş bırakma eylemi yaptı. Onlarca işçi her gün gelip işlerini bırakıp SASA bahçesinde bekledi. İşçiler maaşları yükseltilene kadar iş bırakma eyleminin devam edeceğini bildirdi.

İŞÇİLERDEN TOPLU İSTİFA

Bugün ise birçok işçi toplu istifa etti. İşçiler istifa dilekçelerinde maaşların düşüklüğünü gerekçe gösterdi. SASA Polyester ise konuyla ilgili 'problem çözüldü' açıklaması yaptı.