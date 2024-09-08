Düzce Valiliği’nden açıklama geldi! Maç sonrası ortalık karışmıştı, görevden alındı

Düzcespor-Bursaspor maçında çıkan olaylarla ilgili Düzce Valiliği’nden açıklama yapıldı. Valilik yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Yaşanan olayların çok yönlü olarak incelenmesi için idari tahkikata başlanılmış olup zor kullanma yetkisini aştığı değerlendirilen (1) personel görevden uzaklaştırılmıştır...

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig açılış maçında Düzcespor, evinde Bursaspor’u ağırladı. Mücadele Bursaspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona ererken, yeşil beyazlı taraftarlar olay çıkardı. Sebep ise kendilerine ayrılan kontenjandan daha fazla taraftarın gelmesi oldu. Sonrasında ortalık savaş alanına döndü, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis TOMA ile taşkınlık çıkaranlara müdahale etti. Konu ile ilgili Düzce Valiliği'nden yazılı bir açıklama geldi.

450 kontenjan verilen Bursaspor taraftarlarının şehre daha kalabalık geldiğinin altını çizen valilik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “07.09.2024 günü saat 16.00'da oynanan Düzcespor - Bursaspor müsabakasına kulüplerimizin ortak talebi doğrultusunda il Spor Güvenlik Kurulu kararı ile stadyum kapasitesinin %10'u oranında (450) misafir takım seyircisi için yer ayrılması kararlaştırılarak kulüplere bildirilmiştir. Ev sahibi kulüp tarafından (450) bilet tahsis edilmesine karşın müsabakayı izlemek için (1200) Bursaspor taraftarı stadyuma gelmiştir. Stadyumun misafir takım tribününün fiziki kapasitesi olan (450) seyircinin maç saati öncesinde kontrolleri yapılarak müsabakaya girişleri sağlanmıştır.

TAKLİT BİLETLE GELDİLER!

Biletsiz ya da aynı seri numarasi içeren fotoğraf kartına basılmış taklit biletle stadyuma girmeye çalışan taraftarlara misafir takım trübününün dolduğu, stadyuma alınamayacakları defaten iletilmiştir. Ancak dışarda bulunan bazı taraftarların dış güvenlik bariyerini aşarak stada girme teşebbüsünde bulunmalar üzerine yaşanan arbede sırasında istenmeyen bazı olaylar meydana geldiği gözlemlemiştir.

BİR KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan olayların çok yönlü olarak incelenmesi için idari tahkikata başlanılmış olup zor kullanma yetkisini aştığı değerlendirilen (1) personel görevden uzaklaştırılmıştır”