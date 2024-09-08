Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Düzce Valiliği’nden açıklama geldi! Maç sonrası ortalık karışmıştı, görevden alındı

Düzce Valiliği’nden açıklama geldi! Maç sonrası ortalık karışmıştı, görevden alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düzce Valiliği’nden açıklama geldi! Maç sonrası ortalık karışmıştı, görevden alındı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzcespor-Bursaspor maçında çıkan olaylarla ilgili Düzce Valiliği’nden açıklama yapıldı. Valilik yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Yaşanan olayların çok yönlü olarak incelenmesi için idari tahkikata başlanılmış olup zor kullanma yetkisini aştığı değerlendirilen (1) personel görevden uzaklaştırılmıştır...

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig açılış maçında Düzcespor, evinde Bursaspor’u ağırladı. Mücadele Bursaspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona ererken, yeşil beyazlı taraftarlar olay çıkardı. Sebep ise kendilerine ayrılan kontenjandan daha fazla taraftarın gelmesi oldu. Sonrasında ortalık savaş alanına döndü, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis TOMA ile taşkınlık çıkaranlara müdahale etti. Konu ile ilgili Düzce Valiliği'nden yazılı bir açıklama geldi. 

Düzce Valiliği’nden açıklama geldi! Maç sonrası ortalık karışmıştı, görevden alındı - 1. Resim

450 kontenjan verilen Bursaspor taraftarlarının şehre daha kalabalık geldiğinin altını çizen valilik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “07.09.2024 günü saat 16.00'da oynanan Düzcespor - Bursaspor müsabakasına kulüplerimizin ortak talebi doğrultusunda il Spor Güvenlik Kurulu kararı ile stadyum kapasitesinin %10'u oranında (450) misafir takım seyircisi için yer ayrılması kararlaştırılarak kulüplere bildirilmiştir. Ev sahibi kulüp tarafından (450) bilet tahsis edilmesine karşın müsabakayı izlemek için (1200) Bursaspor taraftarı stadyuma gelmiştir. Stadyumun misafir takım tribününün fiziki kapasitesi olan (450) seyircinin maç saati öncesinde kontrolleri yapılarak müsabakaya girişleri sağlanmıştır.

TAKLİT BİLETLE GELDİLER!

Biletsiz ya da aynı seri numarasi içeren fotoğraf kartına basılmış taklit biletle stadyuma girmeye çalışan taraftarlara misafir takım trübününün dolduğu, stadyuma alınamayacakları defaten iletilmiştir. Ancak dışarda bulunan bazı taraftarların dış güvenlik bariyerini aşarak stada girme teşebbüsünde bulunmalar üzerine yaşanan arbede sırasında istenmeyen bazı olaylar meydana geldiği gözlemlemiştir.

BİR KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan olayların çok yönlü olarak incelenmesi için idari tahkikata başlanılmış olup zor kullanma yetkisini aştığı değerlendirilen (1) personel görevden uzaklaştırılmıştır” 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var....
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var.... - Gündemİstanbul'da çatışma çıktı!Otopsi raporu belgeledi! Ayşenur Ezgi Eygi'yi kasten hedef aldılar - GündemAyşenur Ezgi Eygi'yi kasten hedef aldılar!Siyonistlere çifte 'Karpaz' darbesi! Yahudi şirket devroldu, tüccar yakalandı - GündemYahudi şirket devroldu, tüccar yakalandıKurultay'da Mansur Yavaş depremi! 'Böyle parti olmaz' dedi, CHP'yi gerdi - Gündem'Böyle parti olmaz' dedi, CHP'yi gerdiErdoğan'dan 'paralel yemin'e temizlik vurgusu: O kılıçları kime çekiyorsunuz? - GündemErdoğan'dan 'paralel yemin'e temizlik vurgusu!Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı - GündemCübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
Sonraki Haber Yükleniyor...