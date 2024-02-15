Düzce'de kan donduran haber! Sevgililer Günü'nde birbirlerini öldürdüler

Düzce’de bir kişi tartıştığı karısına kurşun yağdırdı, kanlar içinde kalan kadın can havli ile eşinin elindeki silahı kaptı. Daha sonra kocasına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çift ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce'de Sevgililer Günü'nde feci bir olay yaşandı. Tartışan karı koca silahla birbirini vurdu. Hastaneye kaldırılan çift hayatını kaybetti.

6 KURŞUN YEDİ, 2 EL ATEŞ ETTİ

Feci olay Aziziye Mahallesi 932. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Emin Gül (46), eşi Arzu Gül (36) ile tartışmaya başladı. Daha sonra evi terk eden kadın dışarı çıkarak arabasına bindi. Öfkeli adam gitmek isteyen eşine engel olamayınca silahına sarıldı ve kurşun yağdırdı. Vücuduna 6 adet kurşun isabet eden kadın can havli eli eşinin elindeki silahı aldı. Arzu Gül aynı silahla eşine iki el ateş açtı. Kanlar içinde kalan çift yere yığıldı.

KALDIRILIĞI HASTANEDE ÖLDÜLER

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen yetkilere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ağrı yaralanan Arzu Gül'e olay yerinde kalp masajı yapıldı. Çift daha sonra sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Karı koca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.