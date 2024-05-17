Düzenekle sınava giren şahıs suçüstü yakalandı: Polis kopyayı cımbızla çıkardı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kars'ta ehliyet sınavına giren bir kişi üzerindeki kopya düzenekleri ile yakalandı. Üst aramasında kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirilen şüpheliye dışarıdan kopya veren T.B. de suçüstü yakayı ele verirken şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kars'ta bir ehliyet sınavı akıllara durgunluk veren bir kopya düzeneğine sahne oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde bilgi aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan KOM ekipleri, söz konusu okulda sınava giren M.D. (30) ile ona dışarıdan kopya veren T.B.’yi (46) suçüstü yakaladı.
ÜZERLERİNDEN DÜZENEK ÇIKTI
KOM ekiplerince suçüstü yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında kamera, kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı