Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Düzenekle sınava giren şahıs suçüstü yakalandı: Polis kopyayı cımbızla çıkardı

Düzenekle sınava giren şahıs suçüstü yakalandı: Polis kopyayı cımbızla çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kars, Kopya, Ehliyet Sınavı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ta ehliyet sınavına giren bir kişi  üzerindeki kopya düzenekleri ile yakalandı. Üst aramasında kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirilen şüpheliye dışarıdan kopya veren T.B. de suçüstü yakayı ele verirken şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. 

Kars'ta bir ehliyet sınavı akıllara durgunluk veren bir kopya düzeneğine sahne oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan KOM ekipleri, söz konusu okulda sınava giren M.D. (30) ile ona dışarıdan kopya veren T.B.’yi (46) suçüstü yakaladı.

ÜZERLERİNDEN DÜZENEK ÇIKTI

KOM ekiplerince suçüstü yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında kamera, kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar Ankara Üniversitesi'nde mezun oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lüks daireleri birden fazla kişiye satıp ortadan kayboldu - GündemLüks daireleri birden fazla kişiye satıp ortadan kaybolduOrmanda kamufle olan vaşağı böyle paylaştılar: Hayalet geziyor, görebiliyor musunuz? - GündemOrmanda kamufle oldu, kimse varlığını fark edemediÖldürdüklerini canlı yayında itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme - GündemŞaban Ataş cinayetinde tüm aile adliyeye sevk!Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı - GündemBaşıboş sokak köpeği dehşet saçtıÇöp konteynerinin yanından geçen öğrenciler fark etti! Kanlı poşetten 6 köpek yavrusu çıktı - GündemKanlı poşetten 6 köpek yavrusu çıktıMaviye boyanması tepki çekmişti! Madenci heykelinin boyaları söküldü - GündemGündem olan heykel için kollar yeniden sıvandı
Sonraki Haber Yükleniyor...