Düzenekle sınava giren şahıs suçüstü yakalandı: Polis kopyayı cımbızla çıkardı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Mayıs 2024 10:36 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 10:49 - Güncelleme:

Kars, Kopya, Ehliyet Sınavı, Haber

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Kars'ta ehliyet sınavına giren bir kişi üzerindeki kopya düzenekleri ile yakalandı. Üst aramasında kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirilen şüpheliye dışarıdan kopya veren T.B. de suçüstü yakayı ele verirken şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.