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Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 4'ü polis 18 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken kazaya neden oldu. Kazada 4'ü polis 18 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul istikametinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç, kaçmaya çalışınca ekipler aracı takibe aldı.
2 POLİS ARACINA ÇARPTI
İçerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu hafif ticari araç, otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü polis 18 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı