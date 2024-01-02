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    Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 4'ü polis 18 yaralı

    Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken kazaya neden oldu. Kazada 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

    Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 4&#039;ü polis 18 yaralı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul istikametinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç, kaçmaya çalışınca ekipler aracı takibe aldı.

    2 POLİS ARACINA ÇARPTI

    İçerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu hafif ticari araç, otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Kazada yaralanan 4'ü polis 18 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Anadolu OtoyoluTrafik KazasıPolis
    Haberler > Gündem > Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 4'ü polis 18 yaralı
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