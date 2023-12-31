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Basın Ekspres yolunu kilitleyen zincirleme kaza
Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde iki hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Trafiğin kilitlendiği kazada 4 kişi yaralandı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonların taşıdığı hafriyatlar yola saçıldı.
Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar