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    Basın Ekspres yolunu kilitleyen zincirleme kaza

    Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde iki hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Trafiğin kilitlendiği kazada 4 kişi yaralandı.

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonların taşıdığı hafriyatlar yola saçıldı.

    Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    IstanbulBasın Ekspres YoluTrafik Kazası
    Haberler > Güncel > Basın Ekspres yolunu kilitleyen zincirleme kaza
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