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E-5'te zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
E-5&#039;te zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Haramidere, Avcılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da feci kaza! Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 araç birbirine girdi. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgiler arasında yaralıların olduğu yer aldı.

Kaza Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde yaşandı.  10 aracın birbirine girdiği kazada çok sayıda kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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