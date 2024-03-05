MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha! Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de gözaltında

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasından özel dedektif olan ve televizyon programlarına da çıkan Hamza Turhan Ayberk'in de olduğu tespit edildi. Ayberk'in MOSSAD tarafından Belgrad'da eğitildiği, MOSSAD'a bilgi temin etmek için ekip kurduğu ve bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD'a yönelik MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında televizyon programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk'in olduğu da kaydedildi.

MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi. Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

BİLGİ TEMİN ETMEK İÇİN EKİP KURMUŞ

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in, MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

Gözaltına alınan kişilerden birinin TV’lerde sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi

MOSSAD TARAFINDAN BELGRAD'DA EĞİTİLDİ

MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

2019’da yılında Belgrad’da Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

TEHDİT VE TAKİP FAALİYETLERİNDE BULUNMUŞ

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.

Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen "Köstebek-2 Operasyonu"nda 7 zanlının yakalandığını anımsattı.

"Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullanan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, İsrail İstihbarat Servisi'nin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve topladığı bilgi ve belgeleri İsrail İstihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu, ruhsatsız tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alete, çok sayıda dijital materyal, doküman ve dövize el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."