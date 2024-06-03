Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisi ezdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Haziran 2024 10:12 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Şüpheli sürücü karşı şeritten gelen bir otomobil ve motosikletli polise çarparak kaçtı.