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Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisi ezdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Şüpheli sürücü karşı şeritten gelen bir otomobil ve motosikletli polise çarparak kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, Alparslan Türkeş Meydanı'nda şüphe üzerine 34 EEP 531 plakalı otomobili durdurmak istedi.

O KAÇTI POLİSLER KOVALADI

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracı takibe alan ekipler, Önder Caddesi'nde aracın önüne geçti.

ÇARPTIĞI POLİS YARALANDI

Bu sırada şüpheli araç karşı şeritten gelen bir otomobile çarptıktan sonra polis motosikletine de çarparak kaçmaya devam etti. Çarpmanın etkisiyle ayağından yaralanan polis, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Terk edilmiş halde park halinde bulunan şüpheli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Olay anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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