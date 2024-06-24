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Edirne’de minibüsten düşen adam 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Edirne’de minibüsten düşen adam 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 63 yaşındaki Ufuk Çelik, 7 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken kapısı açılan şehiriçi minibüsünden düştü. Ağır yaralanan Çelik, 16 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edirne’de sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açık bıraktığı minibüsten düşen Ufuk Çelik’ten 16 gün sonra acı haber geldi.

KAPISI AÇIK MİNİBÜSTEN DÜŞMÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre; 7 Haziran 2024 tarihinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde, R.G. yönetimindeki 22 M 4033 plakalı şehiriçi minibüs, henüz hareket halindeyken sürücüsü tarafından kapısı açıldı. Bu sırada, minibüste ayakta bulunan Ufuk Çelik, dengesini kaybederek açılan kapıdan yere düştü. Başını çarpan Çelik ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ufuk Çelik ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

16 GÜN SONRA ACI HABER…

İlk tedavisinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Çelik, 16 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan sürücü R.G. ise yeniden gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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