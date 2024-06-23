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Uzman çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzman çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsun'da uzman çavuş Hasan Berkay Eyvaz motosikletiyle seyir halindeyken bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Samsun'dan acı haber geldi... Sinop'ta vazife yapan uzman çavuş Hasan Berkay Eyvaz (23) Samsun-Sinop karayolunda motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETLE BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Etyemez mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hasan Berkay Eyvaz (23) idaresindeki 57 AAC 849 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarpmıştı.

Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden Eyvaz'ın Sinop'un Ayancık ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı ve Niğde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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