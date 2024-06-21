Şehit askerin son vasiyeti ortaya çıktı: "Eğer ben şehit olursam..."

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısın sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un son vasiyeti ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK ile gerçekleştirilen sıcak temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu duyurdu. Horoz'un şehadetinin öncesinde arkadaşlarına yaptığı vasiyeti ortaya çıktı.

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Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı.

Şehit asker Mehmet Ali Horoz, şehit olursa Afrika'da bir su kuyusu açtırılmasını istediği anlar yüreklere dokundu.

İşte şehidin son vasiyeti:

"Volkan beni rüyasında görmüş. Şehit oluyormuşum."

"Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden.

Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz."

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Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, yarın öğle namazına müteakip Onkişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.