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Şehit annesinden yürek yakan sözler: Yılanlardan korkmasam gece mezarı başında yatarım

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayram öncesi şehit oğlunun mezarını ziyaret eden Zeynep Uçar'ın sözleri yürekleri dağladı. Anne Uçar, "Yılanlardan korkmasam gece de oğlumun mezarı başında yatarım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kurban Bayramı arefesinde şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyarak kabir ziyaretinde bulundu. 

Şehit annesinden yürek yakan sözler: Yılanlardan korkmasam gece mezarı başında yatarım - 1. Resim

"BİZİM GÖZYAŞLARIMIZ ZALİMLERE AZAP OLSUN"

Gaziantep ile Kilis arasında Akçakoyunlu bölgesinde 2016 yılında mayın imha çalışması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep Uçar'da Arefe günü oğlunun kabrini ziyaret etti. Uçar, "Boynumuz bükük, kolumuz, kanadımız kırık. Yolunu şaşırmış durumdayız. Bir kedinin yavrusunu elinden alın, sizi parçalar, vermez. Zalimler de bizimkini elimizden aldı. Bizim bu döktüğümüz bu gözyaşı bu dünyada da diğer dünyaya da onlara azap olsun.

Şehit annesinden yürek yakan sözler: Yılanlardan korkmasam gece mezarı başında yatarım - 2. Resim

Rabbim İsrail, DEAŞ, PKK... Hiç bir zalime fırsat vermesin. Bizim gözyaşımız onlara azap olsun. Çileyle, rezillikle büyüttük, yetiştirdik. 25 yaşına geldi. Nişanlıydı, tam düğününü yapacaktık, zalimler buna sebep oldu. Rabbim hakkımızı onlara bırakmasın" dedi.

Şehit annesinden yürek yakan sözler: Yılanlardan korkmasam gece mezarı başında yatarım - 3. Resim

"YILANLARDAN KORKMASAM GECE OĞLUMUN MEZARI BAŞINDA YATARDIM"

Oğlunun 20 Eylül 2016 yılında şehit olduğunu aradan 8 yıl geçtiğini belirten Uçar, "Fırsat buldukça zamanımız burada geçiyor. Yılanlardan korkmasam gece de oğlumun mezarı başında burada yatardım eve gitmezdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit annesinden yürek yakan sözler: Yılanlardan korkmasam gece mezarı başında yatarım - 4. Resim

"TÜM AİLESİ VEFAT ETTİ, ZİYARET GÖREVİNİ BEN DEVRALDIM"

1971 yılında terör saldırısında şehit olan Jandarma Er Ali Ünalben'in yakını Turhan Ünal ise, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitlik bize değil ona nasip oldu. Her bayram gelir ziyaretimi yaparım. Buruk geçiyor. Vatan için canımızı veririz. Amcamın oğlunun tüm ailesi vefat etti, biz devraldık. Her bayram geliyorum, ziyaretimi yapıyorum" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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