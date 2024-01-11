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    Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, derinliği 14 km olan sarsıntının merkez üssünü Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıkladı.

    Ege Denizi&#039;nde 4.3 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gece yarısı Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. 4.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıklandı. 

    Çevre illerde de hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.40'ta meydana gelen deprem Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 27,63 kilometre açıkta ve yerin 14,82 kilometre derininde kaydedildi.

    2 SAAT ARAYLA 2 DEPREM

    Öte yandan Hatay'ın Samandağ ilçesinde de saat 22.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, vatandaşlar büyük korku ve panik yapamıştı.

    İki saat arayla gerçekleşen depremler 6 Şubat'ta kabusu yaşayan vatandaşın yüreğini ağzına getirirken, bölgede olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. 

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı
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