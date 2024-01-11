Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

11 Ocak 2024 00:47 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 01:10

Gece yarısı Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. 4.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Çevre illerde de hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.40'ta meydana gelen deprem Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 27,63 kilometre açıkta ve yerin 14,82 kilometre derininde kaydedildi.

2 SAAT ARAYLA 2 DEPREM

Öte yandan Hatay'ın Samandağ ilçesinde de saat 22.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, vatandaşlar büyük korku ve panik yapamıştı.

İki saat arayla gerçekleşen depremler 6 Şubat'ta kabusu yaşayan vatandaşın yüreğini ağzına getirirken, bölgede olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.