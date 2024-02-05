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    • Eğitime hava engeli, iki ilde okullar tatil edildi!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kar Tatili, Okullar Tatil, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yarıyıl tatili sona erdi, milyonlarca öğrenci ders başı yapmak için heyecanla okul yolunu gözlerken iki ilimizde durum farklı oldu. Kar yağışının etkili bir şekilde sürdüğü Bingöl ve Van'da sömestir bitti fakat tatil uzadı. Hava şartları yüzünden okullar bugün tatil edildi.

    İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak. İlk ders zilinin çalmasına kısa süre kala tatil haberi geldi. Bazı illerimizde soğuk hava ve kar etkisini sürdürürken tedbir amaçlı okulların tatil edilmesine karar verildi. İşte detaylar...

    Eğitime hava engeli, iki ilde okullar tatil edildi!

    VAN'IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL 

    Kuvvetli kar yağışı Anadolu'yu etkisi altına almaya devam ediyor. Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışı sebebi ile taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi. Saray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitime gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

    Eğitime hava engeli, iki ilde okullar tatil edildi!

    Bir tatil haberi de Van'ın Özalp ilçesinden geldi. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 5 Şubat 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim çerçevesinde tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi. 

    Eğitime hava engeli, iki ilde okullar tatil edildi!

    BİNGÖL KARLIOVA'DA OKULLAR TATİL

    Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, Karlıova ilçemiz merkez ve köylerin tamamı, 5 Şubat Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kar TatiliOkullar Tatil
    Haberler > Gündem > Eğitime hava engeli, iki ilde okullar tatil edildi!
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