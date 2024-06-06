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Elazığ'da feci kaza! Araba şarampole uçtu, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da feci kaza! Araba şarampole uçtu, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Feci kaza, dün Palu ilçesine bağlı Çekembağları mevkiinde yaşandı.  A.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Palu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Hakan Bakır, sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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