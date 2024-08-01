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Elazığ'da korku dolu anlar! Lavaboya yılan girdi: Elini yıkarken fark etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da korku dolu anlar! Lavaboya yılan girdi: Elini yıkarken fark etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da bir evin lavabosuna gece saatlerinde yılan girdi. Elini yıkamak için lavaboya giden ev sakinlerinden biri yılanı fark edince yaklaşık 2 metrelik canlıyı etkisiz hale getirmek için harekete geçti. O anları cep telefonu ile kayıt altına almayı da ihmal etmedi.

Olay, Elazığ’ın Alacakaya ilçesine bağlı Halkalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir evin lavabosuna 2 metrelik bir yılan girdi.

Elazığ'da korku dolu anlar! Lavaboya yılan girdi: Elini yıkarken fark etti - 1. Resim

Elini yıkamaya giden bir kişi yılanı fark etmesi üzerine önce panikledi sonra yılanı etkisiz hale getirmek için elinden geleni yaptı.

Elazığ'da korku dolu anlar! Lavaboya yılan girdi: Elini yıkarken fark etti - 2. Resim

O ANLARI KAYIT ALTINA ALDILAR

Ev halkı korku dolu anlar yaşarken, yılanın büyüklüğü cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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