Elazığ'da korku dolu anlar! Lavaboya yılan girdi: Elini yıkarken fark etti

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Ağustos 2024 14:49 - Güncelleme: 1 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme:

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Elazığ’da bir evin lavabosuna gece saatlerinde yılan girdi. Elini yıkamak için lavaboya giden ev sakinlerinden biri yılanı fark edince yaklaşık 2 metrelik canlıyı etkisiz hale getirmek için harekete geçti. O anları cep telefonu ile kayıt altına almayı da ihmal etmedi.