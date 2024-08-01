Elazığ'da korku dolu anlar! Lavaboya yılan girdi: Elini yıkarken fark etti
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da bir evin lavabosuna gece saatlerinde yılan girdi. Elini yıkamak için lavaboya giden ev sakinlerinden biri yılanı fark edince yaklaşık 2 metrelik canlıyı etkisiz hale getirmek için harekete geçti. O anları cep telefonu ile kayıt altına almayı da ihmal etmedi.
Olay, Elazığ’ın Alacakaya ilçesine bağlı Halkalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir evin lavabosuna 2 metrelik bir yılan girdi.
Elini yıkamaya giden bir kişi yılanı fark etmesi üzerine önce panikledi sonra yılanı etkisiz hale getirmek için elinden geleni yaptı.
O ANLARI KAYIT ALTINA ALDILAR
Ev halkı korku dolu anlar yaşarken, yılanın büyüklüğü cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı