Elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı çete çökertildi

"MAHZEN-14” operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 50 şüpheli yakalanırken suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonun detaylarını paylaştı.

50 KİŞİ YAKALANDI

Elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı çetenin çökertildiğini duyuran Yerlikaya şunları yazdı: "İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-14” operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik’in yaptığı Organize Suç Örgütü (Nitelikli Dolandırıcılık) Çökertildi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 50 şüpheli yakalandı.



Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek.

150 MİLYON TL DEĞERİNDE TAŞINMAZA EL KONULDU

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünce; karşılıklı ticaret yapan firmaların birbirlerine kargo üzerinden gönderdikleri çeklerin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Çalınan çeklerin şüpheli şahıslar tarafından kurulan paravan şirketler üzerinden birçok kez ciranta edilerek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verildiği,

- Avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığı ve

- Mağdur şirketlerin icra yoluyla banka hesaplarına bloke konulup, çekin bedelini ödemeye zorlanarak yaklaşık 78 Milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: Suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle..."