Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Emekli polis memuru dehşet saçtı! Önce cinayet sonra intihar...

Emekli polis memuru dehşet saçtı! Önce cinayet sonra intihar...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da sıcak saatler yaşandı. Cinayete karıştığı iddia edilen şahıs taksi ile kaçtı. Polislerin dur ihtarına uymayan şahıs kaçamayacağını anlayınca intihar etti. Zanlının emekli polis memuru olduğu öğrenildi.

Olay, gece saat 4 sıralarında E-5 Büyükçekmece Güzelşehir mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Tekirdağ’da cinayete karışan 34 TJT 54 plakalı ticari taksi, Büyükçekmece mevkiinde polisin dikkat sayesinde fark edildi. Ekipleri "dur" ihtarına uymayan araç Silivri istikametinde doğru kaçmaya başladı. Bir süre sonra araç içinde adının Soner Kırdaş olduğu öğrenilen şahıs kafasına silahla sıkarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırdaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EMEKLİ POLİS MEMURU ÇIKTI

Kırdaş’ın savcılık tarafından yapılan detaylı incelemesinde emekli polis memuru olduğu ortaya çıktı. Yapılan olay yeri çalışmalarının ardından Kırdaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken intihar ettiği silahta incelemeye alındı. Polisin olayla ilgili çok taraflı incelemesinin devam ettiği öğrenilirken Tekirdağ’da işlendiği söylenen cinayetle ilgili ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pegasus hacklendi haberleri doğru değil! Sun Express'ten MASAK mailleri geldiDünya genelinde yaşanan sorun sebebiyle Ajet'te biletleme ve rezervasyon işlemlerinde problemler yaşanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kavga ihbarına gittiler, gördükleri manzara karşısında şoke oldular! Ürgüp'te akılalmaz olay - GündemKavga ihbarına gittiler, gördükleri manzara karşısında şoke oldular! Ürgüp'te akılalmaz olaySakarya’da evlat vahşeti: Babası Cemalettin Çınar’ı acımadan vurdu - GündemSakarya’da evlat vahşeti: Babası Cemalettin Çınar’ı acımadan vurduEski karısını başka adamla gördü, kayınpederini öldürdü! - GündemEski karısını başka adamla gördü, kayınpederini öldürdü!Bakan Yumaklı "15 Eylül'e kadar alarmdayız" deyip açıkladı: Tüm yangınlar kontrol altında - GündemTüm yangınlar kontrol altında!İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden intihar şoku: Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır canına kıydı - GündemCemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır canına kıydıTrabzon'un Yomra ilçesinde doğalgaz kullanmayana ceza - GündemYomra Belediyesi'nden şoke eden karar!
Sonraki Haber Yükleniyor...