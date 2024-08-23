Emekli polise Resul Keleş'e akıl almaz tuzak! 6 aydır alıkonuluyor...

Polislikten emekli olan Resul Keleş, apart işletmeciliği yapmaya başladı. Lübnanlı bir kiracısı ise adeta hayatını kararttı. Başına gelenler film senaryolarını aratmadı.

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Emekli polis memuru Resul Keleş, ticarete atıldı. Taksim'de bulunan bir binayı apart olarak işletmeye başladı. Geçen sene binanın üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yeri sardı, bina kullanılamaz hale geldi. Yangına Lübnanlı bir kiracının sebep olduğu ortaya çıktı.

Kiracı, binanın yenilenmesi için gerekli olan 600 bin liralık masrafı üstlendi ama parasının olmadığını ve ülkesinden para beklediği söyledi. Resul Keleş ise işletmesini açık tutabilmek için bu tadilatı üstlendi. Bankadan kredi çekerek apartı yeniledi.

Lübnanlı kiracı, masrafı ödemesini isteyen Resul Keleş'e "Param Beyrut'ta. Savaş sebebi ile gidemiyorum. Orada akrabalarım var. Bir evimin satışını yaptık. Senin yeliş pasaportun var, istiyorsan git." dedi. Emekli polis ise tuzağa çekildiğinden habersizce Beyrut'a gitti. Parasını aldı ama dönüş yolunda başına gelmeyen kalmadı.

PARALAR SAHTE ÇIKTI

Eşi, Resul Keleş'in Lübnan'da yaşadıklarını Show Haber'e anlattı. Acılı kadın kocasının parayı 38 bin euro olarak aldığını, dış hatlardan Türkiye'ye geçiş yapacağı esnada da arkasından birin 'Money, money' diye bağırdığını sonrasında ise polis memurlarının eşini aradığını üstündeki paranın ise sahte çıktığını söyledi.

6 AYDIR ALIKONULUYOR

Lübnan polisi Resul Keleş'i apar topar gözaltına alındı. Emekli polis 6 aydır hücre gibi bir yerde gözaltında tutuluyor. Büyükelçiliğe başvurduğu halde bir sonuç alamadığını iddia eden ailenin endişeli bekleyişi devam ediyor.