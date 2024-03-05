En çok kaynak alan 10 büyükşehrin 6’sı CHP’li

Hazineden 2023’te CHP’li belediyelerden sadece İstanbul’a 126 milyar lira ödenek aktarıldığı belirlendi. Ankara’ya 39 milyar lira, İzmir’e ise 32 milyar lira tutarında kaynak sağlandı.

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Muhalefet, kendilerinin yönettiği belediyelere yönelik ‘finansman engellemesi’ olduğunu iddia ederken, rakamlar bunun aksini gösteriyor. Hazine’den en çok kaynağın ayrıldığı 10 büyükşehir belediyesinden 6’sı CHP’li, 4’ü ise AK Partili...

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; hazineden 2023’te CHP’nin elindeki belediyelerden sadece İstanbul’a 126 milyar liralık kaynak ayrıldı. İstanbul’un aldığı bu kaynak, toplam kaynağın yüzde 25,1’ine denk geldi. Yine CHP’nin elindeki Ankara’ya 39 milyar lira, İzmir’e 32 milyar lira tutarında kaynak sağlandı. En çok kaynağın ayrıldığı 10 büyükşehir belediyesi içinde CHP’nin elindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi de 14 milyar lirayla 6’ncı, Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 milyar lirayla 8’inci, Adana Büyükşehir Belediyesi 12 milyar lirayla 9’uncu sırada.

Öte yandan, en çok kaynak aktarılan 10 ilden 4’ünü elinde tutan AK Parti’de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023’te aktarılan 22 milyar lirayla 4’üncü, Bursa Büyükşehir Belediyesi 17 milyar lirayla 5’inci sırada yer aldı. Konya ise Antalya’nın ardından yine 14 milyar liralık payı ile pay yüzdesi bakımından 7’inci sıraya yerleşti. En çok kaynak ayrılan 10 büyükşehir arasında da son sırada AK Parti yönetimindeki Şanlıurfa bulunuyor. Şanlıurfa’ya da 2023’te 10 milyar lira pay ayrıldı.

Bu arada, 2002’de 4,6 milyar lira olan mahallî yönetimlere aktarılan toplam kaynak tutarı, 2023’te 499,5 milyar liraya çıkarıldı.