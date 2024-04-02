İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > En gençten en yaşlısına, en yüksek oydan en düşük oya... İşte yerel seçimin 'ilk' ve 'en'leri

En gençten en yaşlısına, en yüksek oydan en düşük oya... İşte yerel seçimin 'ilk' ve 'en'leri

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
En gençten en yaşlısına, en yüksek oydan en düşük oya... İşte yerel seçimin &#039;ilk&#039; ve &#039;en&#039;leri

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimin en genç belediye başkanı Çanakkale Yenice Kalkım Belde Belediye Başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, en yaşlısı Mardin Belediye Başkanlığını kazanan 82 yaşındaki Ahmet Türk oldu. En yüksek oyu Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük aldı. Güç Birliği Partisi, 3 oy ile bir seçimde en az oy alan siyasi parti olarak kayıtlara geçti. İşte 48 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı seçimin 'ilk' ve 'en'leri...

61 milyon 430 bin 934 seçmenin bulunduğu Türkiye'de, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri için yalnızca 48 milyon 256 bin 541'i sandığa giderek oyunu kullandı. Kullanılan oylardan 46 milyon 46 bin 499'u geçerli sayılırken, 2 milyon 210 bin 42 oy ise geçersiz olarak tutanaklara kaydedildi. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 78,55 kayıtlara geçti.

EN GENÇ- EN YAŞLI

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin "en genç belediye başkanı" Çanakkale Yenice Kalkım Belde Belediye Başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik oldu.

Mardin Belediye Başkanlığını kazanan 82 yaşındaki Ahmet Türk, ipi göğüsleyen "en yaşlı" isim olarak kayıtlara geçti.

EN UZUN DÖNEM GÖREV YAPANLAR

Aydın'da 4. kez başkanlığa seçilen Özlem Çerçioğlu ile Gaziantep'te 3. kez seçilen Fatma Şahin de "en uzun dönem" görev yapan kadın başkanlar oldu.

Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tekirdağ'da Candan Yüceer, Edirne'de Filiz Gencan Akın, Siirt'te Sofya Alağaş, Ağrı'da Hazal Aras, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Batman'da Gülüstan Sönük, belediye başkanlığına seçilen kadınlar olarak öne çıktı.

EN YÜKSEK- EN DÜŞÜK OY

Tüm iller arasında "en yüksek oy"u, yüzde 64,52 ile Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük aldı.

Türkiye genelindeki il ve ilçeler göz önünde bulundurulduğunda ise "en yüksek oy oranı"na, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ulaşıldı.

Dilek Diyar Özer, yüzde 86,08 ile yurt genelinde "en yüksek oy" oranını yakaladı. 31 Mart'ın "en düşük oy" oranıyla seçilen ismi ise Van Bahçesaray'da yüzde 21,33 oy alan Ayvaz Hazir oldu.

EN UZUN- EN KISA PUSULA

En çok adayın yarıştığı şehir İstanbul olurken, en uzun oy pusulası da 97 santimetreyle bu ilde, en kısa oy pusulası ise 4,5 santimetreyle tek adayın seçime girdiği Şırnak Uludere'ye bağlı Hilal beldesinde kullanıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilçelerinde belediye başkanlığını kazanan "en genç" adaylar da dikkati çekti.

İstanbul Tuzla'da ipi göğüsleyen 1993 doğumlu Eren Ali Bingöl, Ankara Çankaya'da kazanan 1993 doğumlu Hüseyin Can Güner, İzmir Çeşme'de birinci olan 1991 doğumlu Lal Denizli ile Narlıdere'de kazanan 1991 doğumlu Erman Uzun, 3 büyükşehirdeki "en genç belediye başkanları" olarak kayıtlara geçti.

EN AZ OY ALAN PARTİ

Güç Birliği Partisi, seçimlere yalnızca Bolu Mudurnu'da girdi. Partinin, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Mustafa Doğramacı, 3 oyla Cumhuriyet tarihine, "seçimde en az oy alan partinin adayı" olarak geçti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj - Gündem"Yangın yüreklerimizi acıttı"AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar! Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem - GündemMuğla'da 4.5 büyüklüğünde depremTermik santralde yangın: Kazandaki kömür işçilerin üzerine aktı - GündemTermik santralde yangın: Kazandaki kömür işçilerin...Özgür Özel'den Van'da başkanlığın AK Parti'ye verilmesine tepki - GündemÖzel'den Van'da başkanlığın AK Parti'ye verilmesine tepkiAK Parti MYK toplantısı başladı! Seçim sonuçları masada - GündemAK Parti MYK toplantısı başladı! Seçim sonuçları masadaİmamoğlu'ndan Gayrettepe'deki faciaya ilişkin son açıklama: İçeride kaçak inşaat yapılıyormuş! - Gündemİmamoğlu'ndan Gayrettepe'deki faciaya ilişkin son açıklamaVan'da başkanlık AK Parti'ye geçti, DEM Partililer ile polisler arasında olaylar çıktı - GündemVan'da DEM Partililer ile polisler arasında olaylarAK Parti'den 15 sandığa itiraz! Şanlıurfa Hilvan'da seçimler yenilenecek - GündemŞanlıurfa Hilvan'da seçimler yenilenecekTBMM Genel Kurulu'na erteleme kararı! Yarın toplanılacak - GündemTBMM Genel Kurulu'na erteleme kararı! Yarın toplanılacakHatay, Kırklareli, Kütahya, Kozan, Emet, Beykoz, Hilvan, Bayburt... Seçim sonuçlarına peş peşe itirazlar - Gündem4 il, 4 ilçe, 1 belde için seçim sonuçlarına itiraz
Sonraki Haber Yükleniyor...