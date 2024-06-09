Endonezya'da kaybolan kadın 5 metrelik pitonun midesinden çıktı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Haziran 2024 14:48 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 15:01 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Endonezya'da artan piton saldırılarına bir yenisi daha eklendi. 45 yaşındaki bir kadını yutan 5 metrelik piton, akrabalar tarafından öldürüldü. Kadının cesedi pitonun midesinden güçlükle çıkartıldı.