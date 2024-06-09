Endonezya'da kaybolan kadın 5 metrelik pitonun midesinden çıktı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Endonezya'da artan piton saldırılarına bir yenisi daha eklendi. 45 yaşındaki bir kadını yutan 5 metrelik piton, akrabalar tarafından öldürüldü. Kadının cesedi pitonun midesinden güçlükle çıkartıldı.
Endonezya'da kaybolan bir kadının cesedi, yaklaşık 5 metrelik pitonun içinden çıkarıldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Sulawesi bölgesindeki Kalempang köyünde 45 yaşındaki bir kadın, 6 Haziran'da biber satmak için yola çıktı.
Kadının eve dönmemesi üzerine akrabaları ve köy sakinleri, arama çalışmalarına başladı.
Köylüler, köyün çevresindeki ormanlık alanda kadının eşyalarının yakınında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir piton buldu.
Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü.
Yarılan pitonun içinden 45 yaşındaki kadının cesedi çıkarıldı.
2017'DE DE PİTON BİR KİŞİYİ YUTMUŞTU
Sulawesi'de 2017'de kaybolan bir kişi, 2 gün sonra 7 metrelik pitondan çıkarılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı