Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Endonezya'da kaybolan kadın 5 metrelik pitonun midesinden çıktı

Endonezya'da kaybolan kadın 5 metrelik pitonun midesinden çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Endonezya&#039;da kaybolan kadın 5 metrelik pitonun midesinden çıktı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya'da artan piton saldırılarına bir yenisi daha eklendi. 45 yaşındaki bir kadını yutan 5 metrelik piton, akrabalar tarafından öldürüldü. Kadının cesedi pitonun midesinden güçlükle çıkartıldı.

Endonezya'da kaybolan bir kadının cesedi, yaklaşık 5 metrelik pitonun içinden çıkarıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Sulawesi bölgesindeki Kalempang köyünde 45 yaşındaki bir kadın, 6 Haziran'da biber satmak için yola çıktı.

Kadının eve dönmemesi üzerine akrabaları ve köy sakinleri, arama çalışmalarına başladı.

Köylüler, köyün çevresindeki ormanlık alanda kadının eşyalarının yakınında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir piton buldu.

Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü.

Yarılan pitonun içinden 45 yaşındaki kadının cesedi çıkarıldı.

2017'DE DE PİTON BİR KİŞİYİ YUTMUŞTU

Sulawesi'de 2017'de kaybolan bir kişi, 2 gün sonra 7 metrelik pitondan çıkarılmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İran'da cumhurbaşkanlığı için ortaya çıkan kadın aday Zohre Elahiyan çekildiTek cümlesi gündemi değiştirdi! Fenerbahçeli öğrencinin YKS sonrası yaptığı açıklamalar şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı - Gündemİşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştıSivas'ta 4 günde aynı acı! Ölümcül virüs bir can daha aldı... Uzmanlar uyardı: Dokunmayın - GündemUzmanlar uyardı: DokunmayınKırmızı ışıkta Kolombiyalı şov! - GündemKırmızı ışıkta Kolombiyalı şov!İşkence edilip öldürülen kız kiralık katil çıktı! "Vur" emrini böyle vermişler - Gündem'Tetikçi' sevgilisini ölüm tuzağına böyle çektiKuduz olduğu iddia edilen köpekleri karantinadan kaçırdı! Ankara Valiliği harekete geçti - GündemKuduz olduğu iddia edilen köpekleri karantinadan kaçırdıSarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı güvenlik görevlisinin planıyla soyuldu - GündemTarihi yalıda filmleri aratmayan soygun
Sonraki Haber Yükleniyor...